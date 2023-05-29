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НОВОСТИ

Эрдоган заявил о намерении создать газовый хаб в Турции в сотрудничестве с РФ

11:05 29.05.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что по-прежнему настроен реализовать проект газового хаба в Турции, с инициативой создания которого ранее выступил президент России Владимир Путин.

«Мы еще больше усилим позиции Турции в качестве международного хаба. Собственно говоря, господин Путин повторил в своем поздравительном послании о [создании] в Турции в регионе Фракии (северо-запад Турции — прим. ТАСС) хаба. Мы с ними (Россией — прим. ТАСС) сделаем это. И во Фракии будет хаб», — сказал он в понедельник во время выступления в Анкаре перед населением в президентском комплексе Бештепе.

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