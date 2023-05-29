МВД РФ объявило в розыск американского сенатора Линдси Грэма

09:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

МВД России объявило в розыск сенатора США Линдси Грэма, в отношении которого накануне председатель СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту русофобских высказываний.

«Грэм Линдси Олин, американец, 9 июля 1955 года рождения, разыскивается по статье УК», — сказано в базе ведомства без уточнения, по какой именно статье.