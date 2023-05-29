0
0
137
НОВОСТИ

В Киеве ночью прогремели десятки взрывов — очевидцы

11:32 29.05.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Десятки взрывов прозвучали ночью в Киеве, работала система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщили в понедельник корр. ТАСС очевидцы.

По их данным, взрывы начались примерно с трех часов ночи, работала ПВО, в небе были дроны. По интенсивности — взрывы каждые две-три минуты в течение часа, рассказал местный житель.

Еще один очевидец сообщил, что ПВО работала в разных районах, особенно раскаты слышались в Подольском районе.

«Клименко тайм» сообщает о сильном взрыве в городе этим утром.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

12:20 29.05.2023
Путин подписал закон о денонсации Договора об обычных вооруженных силах в Европе
0
35
12:05 29.05.2023
Ереван и Баку не подпишут соглашение о мире 1 июня в Кишиневе — Пашинян
0
61
12:00 29.05.2023
Токаев заявил, что у Казахстана нет необходимости вступать в Союзное государство
0
82
11:20 29.05.2023
Пашинян заявил, что не удовлетворен результатами переговоров с РФ о Лачинском коридоре
0
144
11:05 29.05.2023
Эрдоган заявил о намерении создать газовый хаб в Турции в сотрудничестве с РФ
0
176
11:00 29.05.2023
Киев вырвал из контекста слова сенатора Грэма о смертях русских - Reuters
0
174
10:32 29.05.2023
Вучич гордится тем, что Сербия единственная в Европе не ввела санкции против РФ
0
216
10:20 29.05.2023
Модель иранского происхождения появилась в Каннах с «петлёй» на шее
0
216
10:05 29.05.2023
Три человека погибли при пожарах в Новосибирской области
0
225
10:00 29.05.2023
Южная Корея не стала возражать против захода японского эсминца под нежелательным флагом
0
227

Возврат к списку