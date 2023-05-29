В Киеве ночью прогремели десятки взрывов — очевидцы
11:32 29.05.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Десятки взрывов прозвучали ночью в Киеве, работала система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщили в понедельник корр. ТАСС очевидцы.
По их данным, взрывы начались примерно с трех часов ночи, работала ПВО, в небе были дроны. По интенсивности — взрывы каждые две-три минуты в течение часа, рассказал местный житель.
Еще один очевидец сообщил, что ПВО работала в разных районах, особенно раскаты слышались в Подольском районе.
«Клименко тайм» сообщает о сильном взрыве в городе этим утром.
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