В Киеве ночью прогремели десятки взрывов — очевидцы

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Десятки взрывов прозвучали ночью в Киеве, работала система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщили в понедельник корр. ТАСС очевидцы.

По их данным, взрывы начались примерно с трех часов ночи, работала ПВО, в небе были дроны. По интенсивности — взрывы каждые две-три минуты в течение часа, рассказал местный житель.

Еще один очевидец сообщил, что ПВО работала в разных районах, особенно раскаты слышались в Подольском районе.

«Клименко тайм» сообщает о сильном взрыве в городе этим утром.