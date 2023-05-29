Добровольные дружины в Курской области перешли на круглосуточное дежурство в приграничье
12:32 29.05.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Добровольные народные дружины, сформированные в Курской области для помощи правоохранителям в патрулировании территорий, охране критической инфраструктуры, перешли на круглосуточное дежурство в приграничных районах до особого распоряжения, сообщил в понедельник на оперативном совещании в правительстве региона губернатор области Роман Старовойт.
«По сути с майских праздников добровольные народные дружины несут круглосуточное патрулирование в приграничных районах на постоянной основе, объектов критически важной инженерной инфраструктуры <…> Прошу четко в соответствии с графиками и расстановкой патрулей обеспечивать такое дежурство до особого распоряжения, пока будем работать в круглосуточном режиме на постоянной основе», — сказал Старовойт.
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