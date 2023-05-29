В Краснодаре запретили использовать вывески на иностранных языках

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Депутаты городской думы в Краснодаре поддержали запрет на оформление вывесок на иностранных языках, кроме зарегистрированных товарных знаков. Об этом в понедельник мэр города Евгений Наумов сообщил в соцсети.

«Гордума утвердила изменения в правилах благоустройства Краснодара. Для города это действительно знаковое событие, объем изменений серьезный. Депутаты поддержали запрет на оформление вывесок на иностранных языках (включая транслитерацию), за исключением зарегистрированных товарных знаков», — говорится в сообщении.