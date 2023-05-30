Президент Сербии анонсировал встречу с российским послом на фоне обострения в Косове
09:20 30.05.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Сербии Александар Вучич проведет во вторник встречу с послом России Александром Боцан-Харченко на фоне обострения ситуации в Косове и Метохии. Об этом говорится в заявлении, распространенном в понедельник пресс-службой главы государства.
«Президент Республики Сербия Александар Вучич встретится с послом Российской Федерации Александром Боцан-Харченко во вторник, 30 мая 2023 года, в 11:00 (12:00 мск — прим. ТАСС)», — сообщили в пресс-службе.
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