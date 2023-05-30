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НОВОСТИ

В Киеве заявили, что не имеют «прямого отношения» к атакам БПЛА на Москву

12:00 30.05.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украина не имеет «прямого отношения» к атакам беспилотников на Москву, заявил в эфире украинского телемарафона советник главы офиса президента страны Михаил Подоляк.

«[К атакам] отношения прямого, конечно же, не имеем», — сказал он.

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