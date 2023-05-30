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Грузия сможет обсуждать целесообразность рейсов в РФ, когда войдет в ЕС — правящая партия

12:32 30.05.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Грузия будет обсуждать целесообразность санкций ЕС против РФ, в том числе и в сфере авиасообщения, только после того, как станет членом Европейского союза. Об этом во вторник заявил журналистам генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия», мэр Тбилиси Каха Каладзе.

«Грузия пока не является членом Евросоюза. Мы являемся независимой, суверенной страной, которая стремится к Европе, у нас есть желание евроинтеграции. Когда у нас будет статус и мы станем членом Евросоюза, конечно же, примем такие решения, которые будут отвечать общим интересам», — сказал Каладзе, отвечая на соответствующий вопрос.

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