Семеро детей пострадали при обрушении трибуны в Ростове-на-Дону, женщина погибла — ГУ МЧС
17:40 30.05.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Семеро детей пострадали при обрушении трибуны на Гребном канале в Ростове-на-Дону, одна женщина погибла. Об этом журналистам во вторник сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.
«Ростов-на-Дону, в 16:25 мск поступило сообщение, что на территории Гребного канала (ул. Пойменная, 2А) произошло обрушение трибуны, в результате чего пострадали 8 человек: 7 детей и 1 женщина (взрослая). Женщина находится в тяжелом состоянии», — говорится в сообщении
Позже в ГУ МЧС по Ростовской области сообщили, что женщина, получившая травмы при обрушении трибуны, умерла.
В ведомстве добавили, что на месте работают спасатели, обстановка уточняется.
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