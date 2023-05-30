Семеро детей пострадали при обрушении трибуны в Ростове-на-Дону, женщина погибла — ГУ МЧС

17:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Семеро детей пострадали при обрушении трибуны на Гребном канале в Ростове-на-Дону, одна женщина погибла. Об этом журналистам во вторник сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

«Ростов-на-Дону, в 16:25 мск поступило сообщение, что на территории Гребного канала (ул. Пойменная, 2А) произошло обрушение трибуны, в результате чего пострадали 8 человек: 7 детей и 1 женщина (взрослая). Женщина находится в тяжелом состоянии», — говорится в сообщении

Позже в ГУ МЧС по Ростовской области сообщили, что женщина, получившая травмы при обрушении трибуны, умерла.

В ведомстве добавили, что на месте работают спасатели, обстановка уточняется.