Партию удобрений из России Нигерия получит бесплатно - МИД РФ
18:50 30.05.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Еще в прошлом сентябре президент [России Владимир] Путин объявил, что незаконно арестованные 300 тысяч тонн наших удобрений в портах ЕС мы готовы безвозмездно передать африканским странам. Руководство Евросоюза в полном соответствии с колониальными практиками и привычками блокировало эту инициативу, — сказал он. — Долгие 6 месяцев ушло на то, чтобы хотя бы первую партию в 20 тысяч тонн направить в Малави, и вот на днях состоялась еще одна отправка сопоставимого количества удобрений в Кению, планируется такая же поставка в Нигерию в ближайшем будущем».
НОВОСТИ
- 17:40 30.05.2023
- Семеро детей пострадали при обрушении трибуны в Ростове-на-Дону, женщина погибла — ГУ МЧС
- 17:12 30.05.2023
- Россия 2-3 дня назад нанесла удар по штабу военной разведки Украины — Путин
- 17:00 30.05.2023
- Система ПВО Москвы сработала удовлетворительно — Путин
- 16:32 30.05.2023
- Приштина отвергла требование Вучича об отставке албанских мэров на севере Косова
- 16:12 30.05.2023
- Более 60% центральных банков мира допустили рост доли золота в резервах — Goldhub
- 16:00 30.05.2023
- Российские войска перехватили за месяц 29 ракет Storm Shadow — Шойгу
- 15:32 30.05.2023
- Госдума исключила из числа отягчающих обстоятельств совершение преступления полицейскими
- 15:12 30.05.2023
- Оборонное ведомство Косова сообщило об отмене сегодняшних учений Defender Europe 23
- 14:32 30.05.2023
- Ракета, обломки которой нашли в Польше, упала недалеко от учебного центра НАТО — WSJ
- 14:12 30.05.2023
- ВСУ за месяц потеряли свыше 16 тысяч военнослужащих и более 400 танков — Шойгу
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать