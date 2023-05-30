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НОВОСТИ

Партию удобрений из России Нигерия получит бесплатно - МИД РФ

18:50 30.05.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Москва планирует в ближайшем будущем отправить в Нигерию партию российских удобрений на безвозмездной основе. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров во вторник на пресс-конференции по итогам визита в Бурунди.

«Еще в прошлом сентябре президент [России Владимир] Путин объявил, что незаконно арестованные 300 тысяч тонн наших удобрений в портах ЕС мы готовы безвозмездно передать африканским странам. Руководство Евросоюза в полном соответствии с колониальными практиками и привычками блокировало эту инициативу, — сказал он. — Долгие 6 месяцев ушло на то, чтобы хотя бы первую партию в 20 тысяч тонн направить в Малави, и вот на днях состоялась еще одна отправка сопоставимого количества удобрений в Кению, планируется такая же поставка в Нигерию в ближайшем будущем».

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