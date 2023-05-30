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Политика президента Сербии "просто бесит Вашингтон и Брюссель" – Посол Боцан-Харченко

19:05 30.05.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Самостоятельная политика президента Сербии Александара Вучича и его дружеские отношения с Россией заставляют Запад беситься. Об этом во вторник заявил посол РФ Александр Боцан-Харченко в ходе брифинга для журналистов в посольстве.

«Идет наступление [со стороны Запада] на власть в Белграде, на президента Вучича. Причина совершенно очевидна — это его самостоятельная линия, его борьба за сохранение независимости и суверенитета в нынешних условиях, что просто-напросто бесит Вашингтон и Брюссель. Во главе этого стоит прежде всего политика Белграда в отношении России. Дружественная политика, которая не приемлет, несмотря на требования и нажим западников, антироссийских санкций. В этом Белград последователен», — подчеркнул российский дипломат, добавив, что сильное раздражение у западников вызывает и позиция Вучича по косовскому вопросу, а именно его заявления о том, что «признания [независимости Косова] не будет».

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