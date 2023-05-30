0
0
130
НОВОСТИ

США не поддерживают атаки по целям внутри границ России – Белый дом

19:20 30.05.2023 Источник: Интерфакс

Власти США не поощряют проведение атак внутри границ РФ, заявили во вторник в Белом доме, комментируя атаку беспилотников на Москву и Подмосковье.

"Мы видели новости, и мы все еще собираем информацию о том, что произошло. В целом мы не поддерживаем атак внутри России", - приводят западные СМИ выдержки из заявления представителя Белого дома.

Утром во вторник на Москву была произведена атака дронов. Часть из них причинила незначительные повреждения зданиям.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

20:15 30.05.2023
Запуск миссии «Луна-25» перенесен примерно на месяц
0
51
20:00 30.05.2023
США закрывают въезд в страну представителям властей Приштины
0
89
19:45 30.05.2023
Консульские отделы Финляндии в Мурманске и Петрозаводске будут закрыты – нота МИД РФ
0
111
19:25 30.05.2023
НАТО отправляет в Косово еще 700 военнослужащих
0
139
19:05 30.05.2023
Политика президента Сербии "просто бесит Вашингтон и Брюссель" – Посол Боцан-Харченко
0
167
18:50 30.05.2023
Партию удобрений из России Нигерия получит бесплатно - МИД РФ
0
178
17:40 30.05.2023
Семеро детей пострадали при обрушении трибуны в Ростове-на-Дону, женщина погибла — ГУ МЧС
0
233
17:12 30.05.2023
Россия 2-3 дня назад нанесла удар по штабу военной разведки Украины — Путин
0
328
17:00 30.05.2023
Система ПВО Москвы сработала удовлетворительно — Путин
0
305
16:32 30.05.2023
Приштина отвергла требование Вучича об отставке албанских мэров на севере Косова
0
319

Возврат к списку