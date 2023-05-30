США не поддерживают атаки по целям внутри границ России – Белый дом

19:20 Источник: Интерфакс

Власти США не поощряют проведение атак внутри границ РФ, заявили во вторник в Белом доме, комментируя атаку беспилотников на Москву и Подмосковье.

"Мы видели новости, и мы все еще собираем информацию о том, что произошло. В целом мы не поддерживаем атак внутри России", - приводят западные СМИ выдержки из заявления представителя Белого дома.

Утром во вторник на Москву была произведена атака дронов. Часть из них причинила незначительные повреждения зданиям.