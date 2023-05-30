НАТО отправляет в Косово еще 700 военнослужащих

19:25 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

НАТО направит дополнительно 700 военных в Косово для обеспечения безопасности и подготовит еще один батальон к отправке в случае необходимости. Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг во вторник на пресс-конференции в Осло, которую транслировала пресс-служба НАТО.

«Силы НАТО в Косове примут все необходимые действия, чтобы обеспечить безопасность всего населения края, — заявил Столтенберг. — НАТО направит дополнительно 700 военных в Косово и повысит уровень готовности еще одного батальона, чтобы он мог быть отправлен в случае необходимости».