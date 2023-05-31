В КНДР произошел неудачный пуск ракеты со спутником

10:05 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В КНДР сообщили о неудачном запуске ракеты-носителя со спутником на борту. Причиной стала нестабильность двигателя и характеристики топлива. В результате летательный аппарат упал в Жёлтое море, сообщает национальное агентство космического развития КНДР.

Ранее об исчезновении ракеты с разведспутником «Маннигён-1» с радаров сообщало южнокорейское агентство Yanhop.

Запуск уже осудили в Белом доме. Как заявил представитель совета национальной безопасности Адам Ходж, действия Пхеньяна — «чудовищное» нарушение резолюции Совбеза ООН. Говорит Москва