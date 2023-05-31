Беспилотник упал на территории Ильского НПЗ на Кубани, пострадавших нет
10:32 31.05.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Беспилотный летательный аппарат упал на территории Ильского нефтеперерабатывающего завода в Северском районе Краснодарского края, пострадавших и ущерба имуществу нет, сообщили в среду в оперативном штабе региона.
«По сообщению ЕДДС Северского района, около 4 утра на территории Ильского нефтеперерабатывающего завода, предположительно, упал неустановленный беспилотный аппарат. В результате падения аппарат разбился, инфраструктура завода не повреждена, пожара не произошло. Угрозы жизни населения нет. Пострадавших нет. Ущерб имуществу не причинен», — говорится в сообщении в официальном телеграм-канале оперштаба.
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