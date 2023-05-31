0
0
124
НОВОСТИ

Беспилотник упал на территории Ильского НПЗ на Кубани, пострадавших нет

10:32 31.05.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Беспилотный летательный аппарат упал на территории Ильского нефтеперерабатывающего завода в Северском районе Краснодарского края, пострадавших и ущерба имуществу нет, сообщили в среду в оперативном штабе региона.

«По сообщению ЕДДС Северского района, около 4 утра на территории Ильского нефтеперерабатывающего завода, предположительно, упал неустановленный беспилотный аппарат. В результате падения аппарат разбился, инфраструктура завода не повреждена, пожара не произошло. Угрозы жизни населения нет. Пострадавших нет. Ущерб имуществу не причинен», — говорится в сообщении в официальном телеграм-канале оперштаба.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

11:32 31.05.2023
Минфин подготовил законопроект о duty free на алкоголь в аэропортах для летающих по РФ
0
9
11:30 31.05.2023
Сбер утвердил Энергетическую политику компании
0
3
11:20 31.05.2023
Медведев назвал британских чиновников законной военной целью для РФ
0
49
11:05 31.05.2023
Обстрел поселка Карпаты не мотивирован ничем, кроме террора мирного населения — Мирошник
0
85
11:00 31.05.2023
Двенадцать альпинистов погибли при восхождении на Эверест в этом сезоне
0
90
10:20 31.05.2023
Число пострадавших после обрушения трибуны в Ростове-на-Дону возросло до 36
0
139
10:10 31.05.2023
Ловозерский ГОК передан Росатому
0
157
10:05 31.05.2023
В КНДР произошел неудачный пуск ракеты со спутником
0
157
10:00 31.05.2023
Дмитрий Медведев назвал Британию вечным врагом России
0
178
09:32 31.05.2023
Молдавия может стать членом ЕС к 2030 году — Санду
0
201

Возврат к списку