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Двенадцать альпинистов погибли при восхождении на Эверест в этом сезоне

11:00 31.05.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Двенадцать альпинистов погибли в этом сезоне во время восхождения на самую высокую вершину мира Эверест (8848 м) и еще пятеро пропали без вести. В последнее время неопытным стали чаще давать разрешение на восхождение, сообщила в среду газета «Гардиан».

По данным газеты, этот сезон стал одним из худших за всю историю наблюдений. Число погибших альпинистов можно сопоставить лишь с цифрами 2014 года, когда за год в этом районе погибли 17 человек. В среднем каждый год на Эвересте теряют свои жизни от пяти до десяти человек, однако в последнее время эта цифра растет.

«Характер восхождений изменился, раньше это были опытные альпинисты, а теперь много начинающих, которые хотят взобраться на вершину Эвереста», — сказал изданию Анг Норбу Шерпа, президент Национальной ассоциации горных гидов Непала. Он добавил, что сейчас выдается «слишком много» разрешений на восхождение.

Несмотря на большое количество смертельных случаев, число желающих подняться на гору только увеличивается. Так, в этом году правительство Непала выдало 479 разрешений на восхождение — самое большое число за всю историю. Стоимость каждой лицензии составляет 12 тыс. фунтов стерлингов (около 15 тыс. долларов), что делает их важным источником дохода для такой небольшой страны, как Непал.

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