Обстрел поселка Карпаты не мотивирован ничем, кроме террора мирного населения — Мирошник
11:05 31.05.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Поселок Карпаты в ЛНР, в результате обстрела которого со стороны украинских военных погибли пять человек, не представляет никакого интереса с военной точки зрения и ничем, кроме террора мирного населения, объяснить эту атаку нельзя. Об этом заявил ТАСС в среду бывший посол ЛНР в Москве Родион Мирошник.
«Это Перевальский район, он на отдалении от линии соприкосновения, примерно в 50-55 км, но в досягаемости РСЗО. Там малолюдные поселки с населением несколько сотен человек. И в Карпатах нет ничего, что может представлять военный интерес, это очень маленький рабочий поселок», — сказал он, добавив, что украинские войска «просто бьют по неприкрытым населенным пунктам ради жертв среди мирного населения».
По словам Мирошника, раненых в результате обстрела направят в Алчевск или Перевальск — ближайшие населенные пункты, где есть возможность оказания квалифицированной медицинской помощи.
По последним данным, в результате обстрела не менее пяти человек погибли, 19 ранены. Обстрел велся из РСЗО HIMARS («Хаймарс» — прим. ТАСС). Поврежден строительный городок и здание птицефабрики.
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