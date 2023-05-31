0
0
84
НОВОСТИ

Обстрел поселка Карпаты не мотивирован ничем, кроме террора мирного населения — Мирошник

11:05 31.05.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Поселок Карпаты в ЛНР, в результате обстрела которого со стороны украинских военных погибли пять человек, не представляет никакого интереса с военной точки зрения и ничем, кроме террора мирного населения, объяснить эту атаку нельзя. Об этом заявил ТАСС в среду бывший посол ЛНР в Москве Родион Мирошник.

«Это Перевальский район, он на отдалении от линии соприкосновения, примерно в 50-55 км, но в досягаемости РСЗО. Там малолюдные поселки с населением несколько сотен человек. И в Карпатах нет ничего, что может представлять военный интерес, это очень маленький рабочий поселок», — сказал он, добавив, что украинские войска «просто бьют по неприкрытым населенным пунктам ради жертв среди мирного населения».

По словам Мирошника, раненых в результате обстрела направят в Алчевск или Перевальск — ближайшие населенные пункты, где есть возможность оказания квалифицированной медицинской помощи.

По последним данным, в результате обстрела не менее пяти человек погибли, 19 ранены. Обстрел велся из РСЗО HIMARS («Хаймарс» — прим. ТАСС). Поврежден строительный городок и здание птицефабрики.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

11:32 31.05.2023
Минфин подготовил законопроект о duty free на алкоголь в аэропортах для летающих по РФ
0
9
11:30 31.05.2023
Сбер утвердил Энергетическую политику компании
0
3
11:20 31.05.2023
Медведев назвал британских чиновников законной военной целью для РФ
0
49
11:00 31.05.2023
Двенадцать альпинистов погибли при восхождении на Эверест в этом сезоне
0
90
10:32 31.05.2023
Беспилотник упал на территории Ильского НПЗ на Кубани, пострадавших нет
0
124
10:20 31.05.2023
Число пострадавших после обрушения трибуны в Ростове-на-Дону возросло до 36
0
139
10:10 31.05.2023
Ловозерский ГОК передан Росатому
0
157
10:05 31.05.2023
В КНДР произошел неудачный пуск ракеты со спутником
0
157
10:00 31.05.2023
Дмитрий Медведев назвал Британию вечным врагом России
0
178
09:32 31.05.2023
Молдавия может стать членом ЕС к 2030 году — Санду
0
201

Возврат к списку