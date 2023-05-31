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НОВОСТИ

В России предложили запретить электросамокаты на пешеходных улицах

12:00 31.05.2023 Источник: Известия

В России предложили ограничить скорость прокатных электросамокатов до 15 км/ч, запретить их проезд по пешеходным улицам, а также пользоваться этими средствами передвижения людям до 18 лет. Такое обращение в Минтранс и МВД направили депутаты «Единой России». Аналогичные меры хотят ввести и для электровелосипедов.

Число ДТП с участием средств индивидуальной мобильности за последние три года выросло вдвое.  Известия

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