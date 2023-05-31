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НОВОСТИ

Кабмин до конца года запретил вывозить из РФ патроны и гильзы

12:05 31.05.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил введение в РФ временного запрета на вывоз из страны патронов для гражданского и служебного нарезного оружия, а также гильз для патронов к нарезному огнестрельному оружию определенных калибров. Об этом сообщается в среду на сайте кабмина.

Согласно подписанному постановлению, запрет будет действовать до 31 декабря нынешнего года. «Запрет не распространяется на вывоз патронов и гильз для обеспечения деятельности Вооруженных Сил РФ, других войск, воинских формирований. Решение направлено на обеспечение защиты интересов государства», — говорится в сообщении.

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