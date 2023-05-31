Силы НАТО помогали спецназу Косова в оккупации севера региона — министр обороны Сербии
12:32 31.05.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сербия недовольна силами НАТО для Косова (СДК), потому что они помогали полиции непризнанной республики совершить оккупацию на севере края. Об этом в среду заявил министр обороны Сербии Милош Вучевич в эфире телеканала РТС.
«Сербия недовольна действиями СДК. Они помогали косовской полиции, создав кордон возле оккупированного административного здания в [сербском муниципалитете] Звечане, чем помогли специальным подразделениям косовской полиции совершить эту оккупацию», — заявил Вучевич.
Ранее глава Минобороны Сербии назвал ситуацию на севере Косова «крайне рискованной из-за односторонних, незаконных, нелегитимных решений администрации Приштины», и прежде всего из-за попыток «оккупации севера Косова и Метохии со стороны албанской администрации из Приштины».
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