Наиболее ожесточенные бои ведутся в районе Авдеевки на донецком направлении — МО РФ
15:32 31.05.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Наиболее ожесточенные бои в течение минувших суток велись в районе Авдеевки на донецком направлении. Об этом в среду сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«На донецком направлении наиболее ожесточенные бои ведутся в районе населенного пункта Авдеевка. В ходе активных действий штурмовых отрядов соединений и воинских частей 1-го армейского корпуса при поддержке авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем „Южной“ группировки войск противник выбит с занимаемых позиций на ряде участков в районах населенных пунктов Красногоровка и Ясиноватая Донецкой Народной Республики», — сказал Конашенков.
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