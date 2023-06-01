Белгородский оперштаб опроверг прорыв ВСУ в районе Шебекина, идут обстрелы

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Оперативный штаб Белгородской области опроверг в четверг распространяемую в социальных сетях информацию о том, что в районе Шебекина произошел прорыв войск Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Оперштаб официально заявляет, что данная информация является ложной и не соответствует действительности. Обстановка в Шебекинском городском округе на данный момент сложная, идут обстрелы, слышны звуки боя. Работают Вооруженные силы Российской Федерации, но никакого прорыва ВСУ нет», — говорится в сообщении.