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НОВОСТИ

Журналистам ряда западных изданий отказали в приглашениях на встречу ОПЕК+ в Вене - FT

09:32 01.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Организаторы предстоящей 4 июня встречи государств ОПЕК+ в Вене отказались направлять приглашения журналистам Reuters и Bloomberg, а также газеты The Wall Street Journal. Об этом со ссылкой на источники сообщила в среду британская газета Financial Times (FT).

Издание указывает, что причины произошедшего неизвестны. Представители ОПЕК и названых изданий либо не ответили на запросы FT, либо отказались давать комментарии. При этом собеседник газеты утверждает, что за необычным для ОПЕК решением стоял министр энергетики Саудовской Аравии Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд. Сама FT и несколько других отраслевых изданий получили приглашения освещать предстоящее мероприятие.

Вице-премьер РФ Александр Новак сообщал журналистам, что в ходе воскресной встречи страны ОПЕК+ определят, что лучше для нефтяного рынка, придерживаясь при этом вектора предыдущих решений. Россия будет участвовать в этой дискуссии совместно с партнерами по альянсу.

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