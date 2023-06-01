Белорусские оппозиционеры за рубежом запросили у Запада $230-250 млн — глава КГБ

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Находящиеся за рубежом белорусские оппозиционеры запросили у западных спонсоров до 250 млн долларов для ведения подрывной деятельности против республики. Об этом сообщил в четверг журналистам председатель Комитета государственной безопасности страны Иван Тертель.

«Мы добываем информацию из Западной Европы о том, что совсем недавно они (оппозиционеры — прим. ТАСС) запросили только на ближайшее время 230-250 млн [долларов] на свою подрывную деятельность в отношении Республики Беларусь», — сказал глава КГБ.