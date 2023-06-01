0
0
0
НОВОСТИ

Путин не сомневается, что Россия победит

16:32 01.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин не сомневается, что Россия победит и станет гарантом мира и безопасности для всех народов.

На встрече с ним уверенность в этом выразил представитель одной из многодетных семей. «Я верю, что победа будет всегда за нами. Мы победим, это однозначно, другого не дано. И думаю, что наша страна в конце концов будет гарантом мира и безопасности для всех народов, для всех государств мира», — сказал отец семейства, награжденного орденом «Родительская слава».

«Так и есть. Так и будет, как вы сказали. Здесь нет никаких сомнений», — согласился с ним Путин.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

16:12 01.06.2023
Зеленский заявил, что все страны, граничащие с Россией, должны вступить в ЕС и НАТО
0
85
16:00 01.06.2023
Белорусские оппозиционеры за рубежом запросили у Запада $230-250 млн — глава КГБ
0
107
15:45 01.06.2023
Сбер вручил награду в собственной номинации премии HR-бренд
0
125
15:32 01.06.2023
Атаки на Белгородскую область не окажут влияния на ход СВО — Песков
0
150
15:20 01.06.2023
X5 Group выбрала платформу Sber Process Mining для внутреннего аудита
0
141
15:12 01.06.2023
«Движение первых» не копирует, но возрождает на новом уровне традиции пионерии — Путин
0
176
15:00 01.06.2023
В БРИКС не должно быть стран, вводящих односторонние санкции против РФ — Рябков
0
202
14:32 01.06.2023
Украина не может быть сейчас заинтересована во вступлении в НАТО — глава МИД Люксембурга
0
228
14:12 01.06.2023
Госдума денонсировала договор с Украиной об Азовском море и Керченском проливе
0
259
14:00 01.06.2023
Запад использует для давления международное право, которое сам игнорирует — Лукашенко
0
261

Возврат к списку