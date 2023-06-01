Путин не сомневается, что Россия победит
16:32 01.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент РФ Владимир Путин не сомневается, что Россия победит и станет гарантом мира и безопасности для всех народов.
На встрече с ним уверенность в этом выразил представитель одной из многодетных семей. «Я верю, что победа будет всегда за нами. Мы победим, это однозначно, другого не дано. И думаю, что наша страна в конце концов будет гарантом мира и безопасности для всех народов, для всех государств мира», — сказал отец семейства, награжденного орденом «Родительская слава».
«Так и есть. Так и будет, как вы сказали. Здесь нет никаких сомнений», — согласился с ним Путин.
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