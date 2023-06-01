НАТО не предложит Киеву ускоренный путь в альянс, но создаст Совет Украина

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

НАТО не предложит Киеву ускоренный путь вступления в альянс, но готова повысить статус комиссии НАТО — Украина до совета, в котором Украина будет участвовать на равных вместе с другими странами организации. Об этом заявил в четверг генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам неформальной встречи глав внешнеполитических ведомств стран альянса в Осло.

«Главная и основная задача сегодня — чтобы Украина выиграла войну. Главный вопрос на саммите будет о том, как обеспечить Украину оружием, боеприпасами и запчастями, чтобы она смогла занять больше территорий. Мы готовы повысить статус комиссии НАТО — Украина до Совета Украина — НАТО, в котором Украина будет заседать наравне со странами альянса, — сказал Столтенберг. — Все страны НАТО согласны, что Украина станет членом НАТО, но сейчас основной упор должен быть сделан на обеспечение ее обороны и долгосрочную поддержку по восстановлению и усилению ее вооруженных сил».