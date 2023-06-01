Власти острова Бали утвердили новый список запретов для иностранных туристов
18:35 01.06.2023 Источник: Интерфакс
"На координационном совещании циркуляр с правилами поведения туристов был доработан, а теперь важно, чтобы его могли эффективно применять на местах. За несоблюдение правил нарушители будут подвержены санкциям или судебным разбирательствам в соответствии с законодательством Индонезии", - цитирует издание Костера.
Согласно документу, вход в священные храмы или места воспрещен, за исключением совершения молитв в традиционной балийской одежде. Также запрещено забираться на священное дерево, осквернять святые и священные места, забираться на храмы, фотографироваться на их фоне в нескромной одежде или без одежды.
Туристам запрещено выбрасывать мусор в непредназначенных местах, засорять озера, родники, реки, общественные места. Нельзя использовать одноразовый пластик - полиэтиленовые пакеты, изделия из полистирола, пластиковые соломинки.
"Туристы не должны проявлять грубость, невежливость, производить шум и агрессивные действия по отношению к государственным чиновникам, правительству, местным сообществам и попутчикам-туристам, прямо или косвенно, в том числе через социальные сети", - пишет Detik Bali.
Наконец, туристам запрещена работа и/или ведение предпринимательской деятельности без официальных документов.
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