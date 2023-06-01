Власти острова Бали утвердили новый список запретов для иностранных туристов

18:35 Источник: Интерфакс

Губернатор Бали Ваян Костер издал правила поведения иностранных туристов во время отдыха на острове, включив туда восемь запретов, за которые нарушителям грозят санкции, сообщает портал Detik Bali.

"На координационном совещании циркуляр с правилами поведения туристов был доработан, а теперь важно, чтобы его могли эффективно применять на местах. За несоблюдение правил нарушители будут подвержены санкциям или судебным разбирательствам в соответствии с законодательством Индонезии", - цитирует издание Костера.

Согласно документу, вход в священные храмы или места воспрещен, за исключением совершения молитв в традиционной балийской одежде. Также запрещено забираться на священное дерево, осквернять святые и священные места, забираться на храмы, фотографироваться на их фоне в нескромной одежде или без одежды.

Туристам запрещено выбрасывать мусор в непредназначенных местах, засорять озера, родники, реки, общественные места. Нельзя использовать одноразовый пластик - полиэтиленовые пакеты, изделия из полистирола, пластиковые соломинки.

"Туристы не должны проявлять грубость, невежливость, производить шум и агрессивные действия по отношению к государственным чиновникам, правительству, местным сообществам и попутчикам-туристам, прямо или косвенно, в том числе через социальные сети", - пишет Detik Bali.

Наконец, туристам запрещена работа и/или ведение предпринимательской деятельности без официальных документов.