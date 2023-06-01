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НОВОСТИ

Медведев назвал число танков, произведенных в России в этом году

21:50 01.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Промышленность РФ впечатляющими темпами выпускает основную военную технику, подчеркнул в четверг зампред Совета безопасности (СБ) России Дмитрий Медведев в ходе поездки в Волгоградскую область.

Говоря о выпуске военной техники, политик отметил, что «есть еще чем заниматься». «Но если брать самые значимые вещи: снаряды, ствольную артиллерию, выпуск танков, то эти цифры очень впечатляющие. Только в этом году наша промышленность выпустила больше 600 танков», — сказал Медведев.

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