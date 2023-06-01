Медведев назвал число танков, произведенных в России в этом году
21:50 01.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Говоря о выпуске военной техники, политик отметил, что «есть еще чем заниматься». «Но если брать самые значимые вещи: снаряды, ствольную артиллерию, выпуск танков, то эти цифры очень впечатляющие. Только в этом году наша промышленность выпустила больше 600 танков», — сказал Медведев.
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