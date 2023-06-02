0
0
144
НОВОСТИ

В черновиках Меркьюри обнаружено первоначальное название «Богемской рапсодии»

10:00 02.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Знаменитая композиция британской рок-группы Queen («Куин») Bohemian rhapsody («Богемская рапсодия») первоначально называлась Mongolian rhapsody («Монгольская рапсодия»). Как сообщил в четверг вечером телеканал «Скай ньюс», перечеркнутый и исправленный вариант названия можно увидеть в черновиках лидера группы Фредди Меркьюри (1946-1991), выставленных на торги аукционным домом Sotheby's («Сотбис»).

Набросок текста сделан карандашом на бланке ныне несуществующей британской авиакомпании British Midland («Бритиш мидланд»). На листе напечатан календарь за 1974 год, тогда как сама песня была записана на студии в августе 1975 года. Выйдя в виде сингла продолжительностью почти 6 минут, она на девять недель возглавила британские чарты и навсегда стала визитной карточкой коллектива.

Отсылку к монголам на черновике можно увидеть лишь в первоначальном названии, слово больше не повторяется на странице и никак не объясняется.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

10:32 02.06.2023
Нынешнее правительство Венгрии не допустит войны с Россией — Орбан
0
74
10:20 02.06.2023
Искусственный интеллект американского дрона на испытаниях решил ликвидировать оператора
0
131
10:05 02.06.2023
Более трети россиян считают приложения для знакомств опасными - опрос
0
137
09:32 02.06.2023
В Курске в результате обстрела пострадала пятиэтажка - СМИ
0
190
09:20 02.06.2023
Два военных округа, две армии и пять дивизий сформируют в ВС РФ в 2023 году
0
200
09:05 02.06.2023
Непознанный объект взорвался после падения в лесу Калужской области
0
209
09:00 02.06.2023
Более 2,5 тыс. жителей Шебекинского округа находятся в пунктах временного размещения
0
213
22:36 01.06.2023
О вспышках холеры в этом году сообщили уже 24 страны - ВОЗ
0
681
21:50 01.06.2023
Медведев назвал число танков, произведенных в России в этом году
0
848
20:05 01.06.2023
В атаку на Белгородскую область ВСУ отправили пять танков и четыре бронемашины – МО РФ
0
872

Возврат к списку