В черновиках Меркьюри обнаружено первоначальное название «Богемской рапсодии»

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Знаменитая композиция британской рок-группы Queen («Куин») Bohemian rhapsody («Богемская рапсодия») первоначально называлась Mongolian rhapsody («Монгольская рапсодия»). Как сообщил в четверг вечером телеканал «Скай ньюс», перечеркнутый и исправленный вариант названия можно увидеть в черновиках лидера группы Фредди Меркьюри (1946-1991), выставленных на торги аукционным домом Sotheby's («Сотбис»).

Набросок текста сделан карандашом на бланке ныне несуществующей британской авиакомпании British Midland («Бритиш мидланд»). На листе напечатан календарь за 1974 год, тогда как сама песня была записана на студии в августе 1975 года. Выйдя в виде сингла продолжительностью почти 6 минут, она на девять недель возглавила британские чарты и навсегда стала визитной карточкой коллектива.

Отсылку к монголам на черновике можно увидеть лишь в первоначальном названии, слово больше не повторяется на странице и никак не объясняется.