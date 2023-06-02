В парламенте Швейцарии отклонили предложение о реэкспорте оружия на Украину
12:20 02.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Депутаты Национального совета (большой палаты) парламента Швейцарии отклонили инициативу парламентской комиссии по политике безопасности, предлагавшей разрешить, вопреки нейтральному статусу страны, реэкспорт оружия на Украину. Против этого предложения было подано 98 голосов, за — 75, сообщила в четверг вечером пресс-служба Федерального собрания (парламента).
«Закона, разрешающего реэкспорт швейцарского оружия на Украину, не будет. Национальный совет отклонил 98 голосами против 75 парламентскую инициативу, внесенную комиссией», — говорится в сообщении.
«Принятие этой инициативы означало бы шаг в пользу одной из сторон», — заявил Жан-Люк Аддор, депутат правоконсервативной Швейцарской народной партии (ШНП), входящей в правительство и обладающей самой многочисленной фракцией в парламенте. Ранее против этой инициативы высказалась комиссия по безопасности Совета кантонов (малой палаты) парламента.
В силу своего нейтрального статуса Швейцария не экспортирует оружие на Украину и запрещает реэкспорт в зоны конфликтов вооружений швейцарского производства, проданных другим государствам. Правительство страны 10 марта подтвердило запрет на реэкспорт. Вместе с тем в парламенте на протяжении длительного времени идут дискуссии по этому вопросу.
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