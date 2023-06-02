Две женщины погибли при обстреле Шебекинского округа со стороны ВСУ — Гладков
12:32 02.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Две женщины погибли при обстреле со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) поселка Маслова Пристань Шебекинского округа Белгородской области. Об этом сообщил в пятницу губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.
«ВСУ обстреляли участок автодороги в поселке Маслова Пристань Шебекинского округа. Осколки снарядов попали в проезжающие мимо автомобили. В одном из них ехали две женщины, от полученных травм они погибли на месте», — написал глава региона.
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