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Две женщины погибли при обстреле Шебекинского округа со стороны ВСУ — Гладков

12:32 02.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Две женщины погибли при обстреле со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) поселка Маслова Пристань Шебекинского округа Белгородской области. Об этом сообщил в пятницу губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

«ВСУ обстреляли участок автодороги в поселке Маслова Пристань Шебекинского округа. Осколки снарядов попали в проезжающие мимо автомобили. В одном из них ехали две женщины, от полученных травм они погибли на месте», — написал глава региона.

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