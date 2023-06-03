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НОВОСТИ

Некоторые контакты между РФ и США происходят, но время от времени - Ушаков

15:00 03.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия и США продолжают время от время контакты по дипломатической линии, а также по специальным каналам по вопросу обмена заключенными. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков в интервью для программы «Москва. Кремль. Путин» телеканала «Россия-1», фрагмент эфира которой выложил в своем телеграм-канале журналист Павел Зарубин.

«Некоторые контакты существуют, но не периодически. Время от времени», — ответил представитель Кремля на вопрос, есть ли сейчас хоть какие-то контакты у РФ с США. По словам Ушакова, по дипломатической линии есть контакты между МИД РФ и американским посольством, а также между Госдепом и российским посольством в США, «в том числе и о визах».

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