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НОВОСТИ

Диверсионная группа проникла на территорию Белгородской области

17:15 04.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) зашли в село Новая Таволжанка Белгородской области, в настоящий момент там идет бой. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

«На самом деле зашли ДРГ, идет бой в Новой Таволжанке. Я надеюсь, что они все будут уничтожены», — сказал Гладков в видеообращении.

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