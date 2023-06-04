Диверсионная группа проникла на территорию Белгородской области
17:15 04.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«На самом деле зашли ДРГ, идет бой в Новой Таволжанке. Я надеюсь, что они все будут уничтожены», — сказал Гладков в видеообращении.
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