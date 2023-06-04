Диверсионная группа проникла на территорию Белгородской области

17:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) зашли в село Новая Таволжанка Белгородской области, в настоящий момент там идет бой. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

«На самом деле зашли ДРГ, идет бой в Новой Таволжанке. Я надеюсь, что они все будут уничтожены», — сказал Гладков в видеообращении.