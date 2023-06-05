В 2023 году почти 200 млн данных пользователей попали в сеть - «Лаборатория Касперского»

10:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Практически 200 млн пользовательских данных попали в открытый доступ за неполные два квартала 2023 года, это почти в два раза больше, чем годом ранее. Это следует из презентации «Лаборатории Касперского», показанной в рамках Kaspersky CyberSecurity Weekend.



«197 млн пользовательских данных было опубликовано в свободный доступ [за этот период], что на 97 млн больше, чем за аналогичный период 2022 года», — сказал аналитик Kaspersky Digital Footprint Intelligence Игорь Фиц, представлявший данные.



За январь — май этого года «Лаборатория» зафиксировала 64 факта публикаций значимых баз данных. Как отметил Фиц, это на 33% больше, чем годом ранее.



