В 2023 году почти 200 млн данных пользователей попали в сеть - «Лаборатория Касперского»
10:10 05.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«197 млн пользовательских данных было опубликовано в свободный доступ [за этот период], что на 97 млн больше, чем за аналогичный период 2022 года», — сказал аналитик Kaspersky Digital Footprint Intelligence Игорь Фиц, представлявший данные.
За январь — май этого года «Лаборатория» зафиксировала 64 факта публикаций значимых баз данных. Как отметил Фиц, это на 33% больше, чем годом ранее.
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