Поздравление с назначением турецкому коллеге Глава Ми-6 отправил в фейковый аккаунт - СМИ
10:30 05.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Мур, занимавший ранее должность посла Великобритании в Турции, одним из первых поздравил Фидана. «Желаю успехов своему другу и бывшему коллеге», — написал глава британской разведки в аккаунте, который якобы принадлежит Фидану (@hakanfidan_tr), однако он является фейковым, пишет издание.
Турецкий МИД, как и сам новый министр, пока не подтвердили и не опровергли публикацию.
НОВОСТИ
- 10:40 05.06.2023
- Кандидат в президенты от республиканцев считает, что США должны принудить Киев к уступкам РФ
- 10:10 05.06.2023
- В 2023 году почти 200 млн данных пользователей попали в сеть - «Лаборатория Касперского»
- 09:40 05.06.2023
- На предмет завышения цен на молочную продукцию ФАС проверит торговые сети - СМИ
- 09:20 05.06.2023
- Экс-инспектор ООН считает, что в НАТО ненавидят и не уважают Зеленского
- 21:10 04.06.2023
- Зеленский обещает предпринять «необходимые шаги» против стран, обходящих санкции против РФ
- 19:40 04.06.2023
- Киеву придется объяснять Брюсселю применение бельгийского оружия в атаке на Белгородскую область
- 19:10 04.06.2023
- Диверсионной группе пограничники и военные не дали пройти на территорию Белгородской области – МО РФ
- 18:41 04.06.2023
- Салливан: Мы убеждены, что украинцы добьются успехов в этом контрнаступлении…
- 18:00 04.06.2023
- Премьер Израиля назвал «черным пятном в послужном списке» МАГАТЭ закрытие иранского дела по обогащению урана
- 17:15 04.06.2023
- Диверсионная группа проникла на территорию Белгородской области
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать