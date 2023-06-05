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Поздравление с назначением турецкому коллеге Глава Ми-6 отправил в фейковый аккаунт - СМИ

10:30 05.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава британской внешней разведки МИ-6 Ричард Мур поздравил руководителя Национальной разведывательной организации Турции (МИТ) Хакана Фидана с назначением на должность министра иностранных дел в фейковом аккаунте турецкого коллеги. Об этом сообщила в понедельник газета «Сёзджу».

Мур, занимавший ранее должность посла Великобритании в Турции, одним из первых поздравил Фидана. «Желаю успехов своему другу и бывшему коллеге», — написал глава британской разведки в аккаунте, который якобы принадлежит Фидану (@hakanfidan_tr), однако он является фейковым, пишет издание.

Турецкий МИД, как и сам новый министр, пока не подтвердили и не опровергли публикацию.

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