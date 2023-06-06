В Красноярском крае спустя четыре дня ликвидирован крупный пожар на лесопилке

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пожар на лесоперерабатывающем предприятии в селе Тасеево Красноярского края ликвидирован на площади 8 тыс. квадратных метров. Об этом во вторник сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.



Утром 2 июня в селе Тасеево Красноярского края загорелись пиломатериалы и отходы лесопиления на лесоперерабатывающем предприятии. Первоначальная площадь пожара была 1 тыс. кв. метров. Затем она выросла до 8 тыс. квадратных метров. Пожару присвоен второй ранг сложности. Было возбуждено уголовное дело по факту поджога.



«Сегодня в 13:58 (09:58 мск — прим. ТАСС) пожар ликвидирован. Тушение осложняла очень высокая горючая загрузка. Перехода огня на населенный пункт не допущено», — говорится в сообщении.





