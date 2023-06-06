17:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Финляндия намерена выслать из Хельсинки девять сотрудников российского посольства. Об этом говорится в сообщении, размещенном во вторник на сайте правительства республики.

«Финляндия высылает девять сотрудников посольства России», — указывается в тексте. Согласно заявлению, финская сторона обвиняет их в разведывательной деятельности. «МИД Финляндии проинформирует об этом российского посла», — отмечается в сообщении.