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Генсек ООН: Не менее 16 тыс. человек уже лишились своих домов в результате подрыва дамбы Каховской ГЭС

18:40 06.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

По меньшей мере 16 тыс. человек потеряли свои дома в результате разрушения дамбы Каховской ГЭС. Об этом заявил журналистам во вторник глава всемирной организации Антониу Гутерриш.

«Не менее 16 тыс. человек уже лишились своих домов, — сказал он. — С учетом риска [перебоев] снабжения чистой питьевой водой эта цифра может вырасти на несколько тысяч».

Гутерриш добавил, что ООН вместе с гуманитарными партнерами организации и правительством Украины направляет гуманитарную помощь в пострадавшие районы «в том числе питьевую воду и таблетки для очищения воды».


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