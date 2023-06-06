Послу Бельгии в России был выражен протест в связи с использованием бельгийского оружия по Белгородской области

20:17 Источник: НГ-Online

6 июня в МИД России был вызван посол Бельгии в Москве М.Михильсен, которому был заявлен решительный протест в связи со вскрывшимися фактами применения оружия бельгийского производства диверсионными группировками, осуществившими террористические вылазки на территории Белгородской области 22 мая.

Подчеркнуто, что российская сторона неоднократно предупреждала об опасности накачки ВСУ западными вооружениями и техникой, а также их неконтролируемого расползания и попадания в руки террористических формирований. Призвали Брюссель не закрывать глаза на множащиеся свидетельства поддержки киевским режимом террористов, целью которых становится мирное население и объекты гражданской инфраструктуры в Российской Федерации, - говориться в сообщении МИД России.