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Глава МАГАТЭ решил лично провести ротацию экспертов на ЗАЭС

23:00 06.06.2023 Источник: Интерфакс

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси во вторник заявил, что ввиду ситуации на Каховской ГЭС он лично отправится на следующей неделе на Запорожскую АЭС, где пройдет ротация экспертов агентства.

"Из-за вызывающих беспокойство событий после разрушения Каховской ГЭС, я буду возглавлять следующую ротацию миссии МАГАТЭ по поддержке и помощи на ЗАЭС на следующей неделе с усиленной командой", - написал Гросси в соцсети. Он указал, что это "крайне важный момент в сфере ядерной безопасности".

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