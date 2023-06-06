Глава МАГАТЭ решил лично провести ротацию экспертов на ЗАЭС

23:00 Источник: Интерфакс

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси во вторник заявил, что ввиду ситуации на Каховской ГЭС он лично отправится на следующей неделе на Запорожскую АЭС, где пройдет ротация экспертов агентства.

"Из-за вызывающих беспокойство событий после разрушения Каховской ГЭС, я буду возглавлять следующую ротацию миссии МАГАТЭ по поддержке и помощи на ЗАЭС на следующей неделе с усиленной командой", - написал Гросси в соцсети. Он указал, что это "крайне важный момент в сфере ядерной безопасности".