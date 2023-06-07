Ночью затопленные районы Херсонской области неприцельно обстреливали ВСУ - губернатор

11:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ВС Украины (ВСУ) в ночь на среду продолжили обстреливать затопленные районы левобережной части Херсонской области, ведя неприцельный огонь. Об этом сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо.



«Сегодня ночью [ВСУ] пытались наносить удары, но это был неприцельный огонь — артиллерийский и минометный. Удары практически не принесли никакого вреда, кроме попаданий по каким-то огородам, постройкам и так далее», — сказал он в эфире телеканала «Соловьев Live». По словам главы региона, ситуация хоть и напряженная, но контролируемая.



