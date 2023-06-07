После случаев отравления в РФ напиток «Мистер сидр» снимут с продажи В Казахстане

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Казахстана поручили временно снять с продажи слабоалкогольный напиток «Мистер сидр» после случаев отравления им в России. Об этом сообщили в комитете санитарно-эпидемического контроля министерства здравоохранения республики.



«В связи с распространяемой в СМИ информации о случаях отравления и гибели людей, связанных с употреблением слабоалкогольного напитка под названием „Мистер сидр“ производства ООО „АНДИ“, комитетом санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан даны поручения в территориальные департаменты о необходимости информирования импортеров и реализаторов алкогольной продукции и временном снятии с реализации указанной продукции до выяснения обстоятельств», — говорится в сообщении.



