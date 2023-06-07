После случаев отравления в РФ напиток «Мистер сидр» снимут с продажи В Казахстане
11:20 07.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«В связи с распространяемой в СМИ информации о случаях отравления и гибели людей, связанных с употреблением слабоалкогольного напитка под названием „Мистер сидр“ производства ООО „АНДИ“, комитетом санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан даны поручения в территориальные департаменты о необходимости информирования импортеров и реализаторов алкогольной продукции и временном снятии с реализации указанной продукции до выяснения обстоятельств», — говорится в сообщении.
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