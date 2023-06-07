В Херсонской области затоплен национальный парк и уничтожены тысячи зверей - власти

12:10 Источник: Интерфакс

Нижнеднепровский национальный парк с тысячами животных оказался под водой в результате разрушения инфраструктуры Каховской ГЭС в Херсонской области, сообщил глава Новой Каховки Владимир Леонтьев.



"Затоплен Нижнеднепровский национальный парк. Тысячи зверей, которые там находились, конечно, тоже уничтожены. Масштабы катастрофы огромные", - сказал он в эфире "Первого канала" в среду.



Согласно открытым данным, площадь нацпарка - 80 тысяч гектаров, где проживают более 70 видов редких животных.



