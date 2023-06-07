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НОВОСТИ

В Херсонской области затоплен национальный парк и уничтожены тысячи зверей - власти

12:10 07.06.2023 Источник: Интерфакс

Нижнеднепровский национальный парк с тысячами животных оказался под водой в результате разрушения инфраструктуры Каховской ГЭС в Херсонской области, сообщил глава Новой Каховки Владимир Леонтьев.

"Затоплен Нижнеднепровский национальный парк. Тысячи зверей, которые там находились, конечно, тоже уничтожены. Масштабы катастрофы огромные", - сказал он в эфире "Первого канала" в среду.

Согласно открытым данным, площадь нацпарка - 80 тысяч гектаров, где проживают более 70 видов редких животных.

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