Контрнаступлению ВСУ не помешает ситуация с Каховской ГЭС - офис Зеленского

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ситуация, складывающаяся в связи с разрушением Каховской ГЭС, не повлияет на операции Вооруженных сил Украины (ВСУ), на проведение ими контрнаступления. Об этом Игорь Жовква, заместитель главы офиса президента Украины Владимира Зеленского, заявил агентству Блумберг вечером во вторник.



«Это бы произошло рано или поздно, что и случилось в 02:50. Это никак не повлияет на военные операции, и мы будем проводить контрнаступление», — сказал он агентству по телефону.



Жовква также призвал союзников Киева в Европе и США «четко сказать, что полная безопасность Украины возможна только при ее полноценном членстве в ЕС и НАТО».



Телеканал Си-эн-эн со ссылкой на источники ранее сообщал, что ситуация на Каховской ГЭС может заставить Украину изменить некоторые планы, касающиеся контрнаступления.





