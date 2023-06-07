Контрнаступлению ВСУ не помешает ситуация с Каховской ГЭС - офис Зеленского
12:20 07.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Это бы произошло рано или поздно, что и случилось в 02:50. Это никак не повлияет на военные операции, и мы будем проводить контрнаступление», — сказал он агентству по телефону.
Жовква также призвал союзников Киева в Европе и США «четко сказать, что полная безопасность Украины возможна только при ее полноценном членстве в ЕС и НАТО».
Телеканал Си-эн-эн со ссылкой на источники ранее сообщал, что ситуация на Каховской ГЭС может заставить Украину изменить некоторые планы, касающиеся контрнаступления.
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