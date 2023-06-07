В регионах Молдавии начались массовые протесты фермеров

13:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Молдавские фермеры, недовольные действиями правительства, вышли на протесты в различных районах страны. В социальных сетях и СМИ появились фото колонн тракторов и другой сельхозтехники на дорогах, на них закреплены плакаты с требованиями к правительству обратить внимание на острые проблемы главной отрасли страны.



«На первом этапе протесты проходят в районах. Сколько техники и людей вышло там, мы сообщим позже, когда все они прибудут к месту назначения. Если нас не услышат, протест перекинется на столицу. Это займет не один день, это займет больше времени. В зависимости от развития событий и реакции властей», — сообщил на брифинге глава ассоциации «Сила фермеров» Александр Слусарь. Ранее руководство ассоциации выступило с заявлением, в котором выразило недовольство прошедшими переговорами с правительством. «Слышим от властей обещания, но не видим конкретных действий, а многие агрохозяйства находятся на грани банкротства», — говорилось в документе.



