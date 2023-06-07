В регионах Молдавии начались массовые протесты фермеров
13:15 07.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«На первом этапе протесты проходят в районах. Сколько техники и людей вышло там, мы сообщим позже, когда все они прибудут к месту назначения. Если нас не услышат, протест перекинется на столицу. Это займет не один день, это займет больше времени. В зависимости от развития событий и реакции властей», — сообщил на брифинге глава ассоциации «Сила фермеров» Александр Слусарь. Ранее руководство ассоциации выступило с заявлением, в котором выразило недовольство прошедшими переговорами с правительством. «Слышим от властей обещания, но не видим конкретных действий, а многие агрохозяйства находятся на грани банкротства», — говорилось в документе.
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