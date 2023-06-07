0
0
156
НОВОСТИ

В регионах Молдавии начались массовые протесты фермеров

13:15 07.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Молдавские фермеры, недовольные действиями правительства, вышли на протесты в различных районах страны. В социальных сетях и СМИ появились фото колонн тракторов и другой сельхозтехники на дорогах, на них закреплены плакаты с требованиями к правительству обратить внимание на острые проблемы главной отрасли страны.

«На первом этапе протесты проходят в районах. Сколько техники и людей вышло там, мы сообщим позже, когда все они прибудут к месту назначения. Если нас не услышат, протест перекинется на столицу. Это займет не один день, это займет больше времени. В зависимости от развития событий и реакции властей», — сообщил на брифинге глава ассоциации «Сила фермеров» Александр Слусарь. Ранее руководство ассоциации выступило с заявлением, в котором выразило недовольство прошедшими переговорами с правительством. «Слышим от властей обещания, но не видим конкретных действий, а многие агрохозяйства находятся на грани банкротства», — говорилось в документе.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

14:26 07.06.2023
Мосгордума назначила проведение выборов мэра Москвы на 10 сентября 2023 года
0
66
14:20 07.06.2023
В условиях санкций премьер Кубы выступил за укрепление отношений с РФ
0
90
14:10 07.06.2023
Жители новых регионов РФ начали получать полисы ОМС через «Госуслуги»
0
93
13:30 07.06.2023
В Херсонской области начинают комплекс противоэпидемических мер
0
167
12:38 07.06.2023
Сбер выбрал топ-25 стартапов четвертой волны международного акселератора Sber500
0
219
12:20 07.06.2023
Контрнаступлению ВСУ не помешает ситуация с Каховской ГЭС - офис Зеленского
0
285
12:10 07.06.2023
В Херсонской области затоплен национальный парк и уничтожены тысячи зверей - власти
0
285
11:40 07.06.2023
Несмотря на требования экологов, Польша не закроет угольную шахту «Туров» - премьер
0
246
11:20 07.06.2023
После случаев отравления в РФ напиток «Мистер сидр» снимут с продажи В Казахстане
0
263
11:10 07.06.2023
Ночью затопленные районы Херсонской области неприцельно обстреливали ВСУ - губернатор
0
285

Возврат к списку