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НОВОСТИ

В Херсонской области начинают комплекс противоэпидемических мер

13:30 07.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Херсонской области начинают проведение комплекса противоэпидемических мер, чтобы избежать вспышек инфекций после ЧС на Каховской ГЭС. Об этом в среду сообщил председатель регионального правительства Андрей Алексеенко.

«Начинаем комплекс других противоэпидемических мер, чтобы избежать вспышек инфекций: начиная со сбора и утилизации павших животных, уборки и дезинфекции территорий», — написал Алексеенко в телеграм-канале.

Как отметил глава правительства области, восстановление водоснабжения, в том числе промывка и гиперхлорирование, будет начата сразу после того, как вода сойдет.

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