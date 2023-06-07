В Херсонской области начинают комплекс противоэпидемических мер

13:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Херсонской области начинают проведение комплекса противоэпидемических мер, чтобы избежать вспышек инфекций после ЧС на Каховской ГЭС. Об этом в среду сообщил председатель регионального правительства Андрей Алексеенко.



«Начинаем комплекс других противоэпидемических мер, чтобы избежать вспышек инфекций: начиная со сбора и утилизации павших животных, уборки и дезинфекции территорий», — написал Алексеенко в телеграм-канале.



Как отметил глава правительства области, восстановление водоснабжения, в том числе промывка и гиперхлорирование, будет начата сразу после того, как вода сойдет.



