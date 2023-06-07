В Херсонской области начинают комплекс противоэпидемических мер
13:30 07.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Начинаем комплекс других противоэпидемических мер, чтобы избежать вспышек инфекций: начиная со сбора и утилизации павших животных, уборки и дезинфекции территорий», — написал Алексеенко в телеграм-канале.
Как отметил глава правительства области, восстановление водоснабжения, в том числе промывка и гиперхлорирование, будет начата сразу после того, как вода сойдет.
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