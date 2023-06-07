В условиях санкций премьер Кубы выступил за укрепление отношений с РФ
14:20 07.06.2023 Источник: Интерфакс
"Я думаю, что сегодня, когда наши противники стараются установить полную гегемонию во всем мире, это лучший момент для того, чтобы мы работали над еще большим укреплением наших отношений", - сказал премьер-министр Кубы.
Он отметил, что со стороны США по-прежнему применяются санкции против Гаваны, и напомнил, что в отношении Кубы было введено 243 санкции. "А сейчас мы видим, сколько санкций предпринимает Запад против России. Я хочу заявить, что наше правительство полностью осуждает эти несправедливые санкции против России", - сказал Мануэль Марреро Крус.
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