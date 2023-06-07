В условиях санкций премьер Кубы выступил за укрепление отношений с РФ

14:20 Источник: Интерфакс

Куба, против которой США применяют санкции, осуждает рестрикции, которые Соединенные Штаты вводят против России, заявил премьер-министр Кубы Мануэль Марреро Крус на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.



"Я думаю, что сегодня, когда наши противники стараются установить полную гегемонию во всем мире, это лучший момент для того, чтобы мы работали над еще большим укреплением наших отношений", - сказал премьер-министр Кубы.



Он отметил, что со стороны США по-прежнему применяются санкции против Гаваны, и напомнил, что в отношении Кубы было введено 243 санкции. "А сейчас мы видим, сколько санкций предпринимает Запад против России. Я хочу заявить, что наше правительство полностью осуждает эти несправедливые санкции против России", - сказал Мануэль Марреро Крус.



