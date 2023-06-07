Президент России примет делегацию руководителей стран Африки по урегулированию ситуации на Украине

17:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин вскоре встретится с руководителями ряда стран Африки, чтобы обсудить их инициативу по урегулированию ситуации на Украине. Такая договоренность достигнута в его беседе с лидером ЮАР Сирилом Рамапосой, сообщает пресс-служба Кремля.

«Обсуждены вопросы, связанные с известной африканской инициативой по поиску путей урегулирования украинского конфликта. Условлено, что Владимир Путин примет в ближайшее время делегацию ряда глав государств Африки», — говорится в сообщении.