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Президент России примет делегацию руководителей стран Африки по урегулированию ситуации на Украине

17:30 07.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин вскоре встретится с руководителями ряда стран Африки, чтобы обсудить их инициативу по урегулированию ситуации на Украине. Такая договоренность достигнута в его беседе с лидером ЮАР Сирилом Рамапосой, сообщает пресс-служба Кремля.

«Обсуждены вопросы, связанные с известной африканской инициативой по поиску путей урегулирования украинского конфликта. Условлено, что Владимир Путин примет в ближайшее время делегацию ряда глав государств Африки», — говорится в сообщении.

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