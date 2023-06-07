Ватикан сообщил об отмене всех аудиенций Папы Римского Франциска до 18 июня по состоянию здоровья

18:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

В Ватикане объявили об отмене до 18 июня всех аудиенций, как специальных, так и всеобщих, Папы Римского Франциска из-за его состояния здоровья.

Ранее служба печати Святого престола сообщила, что в течение дня 86-летнему понтифику будет проведена полостная операция под общим наркозом, в ходе которой должна быть произведена «пластика брюшной стенки с протезированием» из-за «ущемленной послеоперационной грыжи, вызывающей рецидивирующие, болезненные и ухудшающиеся субокклюзионные синдромы».

Как сообщает агентство АНСА, хирургическое вмешательство уже началось. После всеобщей аудиенции в среду Франциск был госпитализирован в римскую больницу имени Агостино Джемелли.