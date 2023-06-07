0
0
1
НОВОСТИ

НАТО собирается "выкатить новые региональные планы"

19:10 07.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Организация Североатлантического договора (НАТО) утвердит на своем предстоящем саммите в столице Литвы новые региональные планы обороны. Об этом заявила в среду постоянный представитель США при штаб-квартире НАТО в Брюсселе Джулианн Смит.

«Что касается конкретно сдерживания и обороны, мы выкатим новые региональные планы. Это имеет большое значение, поскольку у нас будут планы защищать каждый дюйм территории НАТО. Кроме того, важно, что это будут планы, касающиеся многих сфер, таких как киберпространство. И у нас будет новая структура командования и управления, сопряженная с оригинальными планами», — заявила дипломат, комментируя по видеосвязи на семинаре в вашингтонском Центре за новую американскую безопасность программу встречи в верхах альянса в Вильнюсе. Это совещание пройдет 11–12 июля.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

19:00 07.06.2023
Работу по ликвидации последствий разрушения дамбы Каховской ГЭС Путин поручил главе МЧС
0
58
18:40 07.06.2023
Гражданка РФ Софья Сапега помилована президентом Белоруссии
0
94
18:20 07.06.2023
Ватикан сообщил об отмене всех аудиенций Папы Римского Франциска до 18 июня по состоянию здоровья
0
131
17:30 07.06.2023
Президент России примет делегацию руководителей стран Африки по урегулированию ситуации на Украине
0
207
16:50 07.06.2023
Путин в беседе с Эрдоганом назвал разрушение Каховской ГЭС варварской акцией
0
250
16:42 07.06.2023
Делегация Республики Дагестан посетила «Школу 21» в Москве
0
237
16:10 07.06.2023
Турция предлагает создать международную комиссию по расследованию разрушения дамбы Каховской ГЭС
0
312
16:00 07.06.2023
Венгрия вместе с Францией собирается не допустить дискриминацию ядерной энергетики в ЕС
0
280
15:30 07.06.2023
Подрыв аммиакопровода Тольятти — Одесса нанес удар по общим усилиям в борьбе с голодом – МИД РФ
0
323
14:48 07.06.2023
Обращение губернатора Андрея Воробьева: главные изменения, которые ждут Подмосковье
0
390

Возврат к списку